В Новосибирске ребенок отравился жидкостью для машины: гаишники экстренно доставили его в больницу

2 Июль 2020 2020-07-02T06:02:27+03:00

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Под Новосибирском ребенок отравился жидкостью для мытья автомобиля. Он случайно ее выпил, перепутав с водой. Ребенку нужно было срочно оказать медицинскую помощь. Отец повез его в больницу, встретив по дороге сотрудников ДПС, он обратился к ним за помощью.

— 1 июля около 15 часов в Новосибирском районе на 1 км Советского шоссе к экипажу ДПС старшему лейтенанту полиции Павлу Ульриху и старшему лейтенанту полиции Анатолию Семенко обратился мужчина, водитель «Тойоты Авенсис». Он сказал, что у него в салоне автомобиля ребенок, которому срочно нужна помощь. Отец попросил сопроводить его до детской больницы в город Новосибирск, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Ребенка доставили в детскую больницу за 10 минут. Врачи оказали ему необходимую помощь. Как сообщили в ГИБДД по области, ребенок сейчас находится в реанимации.

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