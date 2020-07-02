2020-07-02T06:02:27+03:00
Общество

В Новосибирске ребенок отравился жидкостью для машины: гаишники экстренно доставили его в больницу

Ребенок сейчас находится в реанимации
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Полицейские помогли экстренно доставить ребенка, отравившегося технической жидкостью, в больницу. Фото: ГИБДД по областиПолицейские помогли экстренно доставить ребенка, отравившегося технической жидкостью, в больницу. Фото: ГИБДД по области
Изменить размер текста:

Под Новосибирском ребенок отравился жидкостью для мытья автомобиля. Он случайно ее выпил, перепутав с водой. Ребенку нужно было срочно оказать медицинскую помощь. Отец повез его в больницу, встретив по дороге сотрудников ДПС, он обратился к ним за помощью.

— 1 июля около 15 часов в Новосибирском районе на 1 км Советского шоссе к экипажу ДПС старшему лейтенанту полиции Павлу Ульриху и старшему лейтенанту полиции Анатолию Семенко обратился мужчина, водитель «Тойоты Авенсис». Он сказал, что у него в салоне автомобиля ребенок, которому срочно нужна помощь. Отец попросил сопроводить его до детской больницы в город Новосибирск, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Ребенка доставили в детскую больницу за 10 минут. Врачи оказали ему необходимую помощь. Как сообщили в ГИБДД по области, ребенок сейчас находится в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как проголосовала по поправкам в Конституцию Новосибирская область: публикуем итоги
В Новосибирске ребенок отравился жидкостью для машины: гаишники экстренно доставили его в больницу
«Она долго была в лесу, психика пошатнулась»: в Новосибирске ищут сбежавшую немецкую овчарку
Девушку, которую мама не дождалась на остановке в Новосибирске, нашли за сто километров от города
В Новосибирске во время прогулки потерялся подросток: его искали всю ночь
«Не знают, откуда они у них»: в Новосибирске задержали машину с велосипедами в багажнике
Погода в Новосибирске на 2 июля 2020 года: жара не отступает
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 82-летнего дедушку в белой кепке
Как проголосовала по поправкам в Конституцию Новосибирская область: публикуем последние данные
В Новосибирске иномарка сбила дорожный разделитель и перевернулась: есть пострадавшие
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Новосибирске оказалась самой высокой за последние годы
Назван город с самой низкой явкой по поправкам в Конституцию в Новосибирской области
Явка в Новосибирской области по поправкам в Коституцию достигла почти 45%
«Села в автобус и пропала»: в Новосибирске ищут девочку в белой футболке и джинсах клеш
Стала известна доля переболевших COVID-19 в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке после карантина выросли цены на билеты
Под Новосибирском иномарка слетела в кювет: водитель сломал себе ребра