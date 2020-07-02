«Она долго была в лесу, психика пошатнулась»: в Новосибирске ищут сбежавшую немецкую овчарку

2 Июль 2020 2020-07-02T05:25:43+03:00

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Жительница Новосибирска Светлана Расматова больше месяца ищет немецкую овчарку по кличке Каппа. Она брала собаку себе на передержку: собака на тот момент уже сбежала от своих хозяев.

— Она сначала потерялась, когда гуляла в дендропарке со своими хозяевами. Они пытались найти ее в парке, но безуспешно. Через некоторое время Каппу нашла девушка и разместила объявление о пропаже в соцсетях. Пока хозяев не нашли, собаку на передержку взяла я. Но на прогулке 22 мая у Каппы случился приступ паники. Она домашняя, привыкла к теплу, из-за того, что два дня пробродила по лесу, у нее психика пошатнулась. Ошейник разорвался, и она побежала со всех ног, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Женщина говорит, что ошейник порвался случайно. Тогда она еще не знала настоящую кличку овчарки — позвать и догнать собаку не удалось. Последний раз ее видели на улице Народной. Хозяева Каппы нашлись, но их питомица до сих пор где-то бродит.

Сообщите по телефону, если вы где-то видели эту собаку. Фото: предоставлено героиней публикации.

— С тех пор как сквозь землю провалилась. Никаких следов. Где я только не размещала объявления о поиске! В конце июня было несколько звонков, о том, что видели овчарку на Родниках, в районе СНТ Садовый. Но никого мы там не нашли. Может, ее кто-то подобрал, но не хочет отдавать, может, она ранена или погибла где-то, — переживает Светлана.

Каппе 1 год, у нее длинная морда, на носу розовая полоса, на спине много серой шерсти, а на лбу почти нет черного. Стоячие уши без белых отметин, одно ухо косит.

Если вы видели эту собаку и знаете, где она находится, просьба звонить по телефонам 8-953-887-14-12, 8-951-382-62-11 (Светлана).

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