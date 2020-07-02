«Не знают, откуда они у них»: в Новосибирске задержали машину с велосипедами в багажнике
В Новосибирске сотрудники ГИБДД задержали на улице Немировича-Данченко автомобиль «ВАЗ-2108». В багажнике машины лежали два велосипеда с черной и розовой рамой. Вот только внятно объяснить, кому принадлежат велосипеды и откуда их взяли, владельцы авто не смогли.
Граждане не смогли внятно объяснить, откуда взяли велосипеды. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
— Есть предположение, что эти велосипеды похищены. Автомобиль был замечен на жилмассиве Горском, скорее всего, там их и украли. Водитель и пассажиры для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции «Кировский». Возможно, кто-нибудь узнает свои вещи по фото, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Возможно, на фото вы узнаете свою вещь. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, летом участились кражи велосипедов в Новосибирске. В начале июня полицейские поймали 23-летнего вора, который за два дня украл из подъездов многоэтажек пять велосипедов.
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