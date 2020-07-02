Погода в Новосибирске на 2 июля 2020 года: жара не отступает
Погода в Новосибирске 2 июля 2020 года: в городе по-прежнему будет дождливо с жарой до +30 градусов
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +28-30 градусов, ночью — +16-18 градусов. Утром ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня — местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами — до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура днем составит +27-32 градуса, при облачности — +21-26. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.
По данным сайта «Яндекс», днем 2 июля в Новосибирске будет облачно с небольшим дождем, температура воздуха составит 22-24 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU