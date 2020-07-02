Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

2 Июль 2020 2020-07-02T03:00:38+03:00

Каждый день коронавирус диагностируют больше чем у ста человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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По последним данным еще у ста человек обнаружили COVID-19, наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года.

— В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

Только в одном районе области нет зараженных коронавирусом.

Зараженных коронавирусом нет только в одном районе области — Кыштовском.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры и масочный режим. Запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и кафе. Тем не менее на прошлой неделе открыли зоопарк и музеи, а еще магазины с отдельным входом.

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ИСТОЧНИК KP.RU