Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
По последним данным еще у ста человек обнаружили COVID-19, наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июля 2020 года.
— В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе регионального правительства.
Только в одном районе области нет зараженных коронавирусом.
Зараженных коронавирусом нет только в одном районе области — Кыштовском.
В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры и масочный режим. Запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и кафе. Тем не менее на прошлой неделе открыли зоопарк и музеи, а еще магазины с отдельным входом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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