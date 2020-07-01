2020-07-01T22:42:05+03:00
Общество

«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 82-летнего дедушку в белой кепке

Его местонахождение остается неизвестным с 30 июня
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут 82-летнего Никонова Геннадия Ивановича. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»В Новосибирске ищут 82-летнего Никонова Геннадия Ивановича. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
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В Новосибирске ищут 82-летнего Никонова Геннадия Ивановича. Пенсионер ушел из дома по адресу улица Капитана Сигова 12 в Первомайском районе 30 июня. С этого дня его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения дедушка был одет в серо-синюю ветровку, коричневую рубашку, коричневые брюки и белую кепку. С собой у него была коричневая тряпичная сумка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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