«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 82-летнего дедушку в белой кепке

1 Июль 2020 2020-07-01T22:42:05+03:00

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В Новосибирске ищут 82-летнего Никонова Геннадия Ивановича. Пенсионер ушел из дома по адресу улица Капитана Сигова 12 в Первомайском районе 30 июня. С этого дня его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения дедушка был одет в серо-синюю ветровку, коричневую рубашку, коричневые брюки и белую кепку. С собой у него была коричневая тряпичная сумка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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