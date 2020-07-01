«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 82-летнего дедушку в белой кепке
В Новосибирске ищут 82-летнего Никонова Геннадия Ивановича. Пенсионер ушел из дома по адресу улица Капитана Сигова 12 в Первомайском районе 30 июня. С этого дня его местонахождение остается неизвестным.
— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения дедушка был одет в серо-синюю ветровку, коричневую рубашку, коричневые брюки и белую кепку. С собой у него была коричневая тряпичная сумка.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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