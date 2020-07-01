Как проголосовала по поправкам в Конституцию Новосибирская область: публикуем последние данные
В Новосибирской области подвели предварительные итоге голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По данным Облизбиркома, в регионе проголосовало коло одного миллиона человек.
— Уже обработано 12,22% (246 шт.) протоколов. За одобрение предложенных изменений в Конституцию России проголосовало 70,78%, против 28,24%. Голосование прошло спокойно, большинство поступивших на нашу горячую линию обращений не были связаны с процедурой голосования, в большей степени вопросы касались соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на участках, — цитирует председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольгу Благо пресс-служба Правительства Новосибирской области.
Напомним, фактически голосование проходило в течение нескольких дней. Сегодня, 1 июля, состоялся его завершающий этап.
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