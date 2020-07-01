В Новосибирске иномарка сбила дорожный разделитель и перевернулась: есть пострадавшие

1 Июль 2020 2020-07-01T19:27:28+03:00

Вечером в Новосибирске произошло ДТП: иномарка сбила ограждение на дороге и перевернулась на крышу. Фото: "АСТ-54"

Изменить размер текста: A A

Вечером в Новосибирске произошло ДТП: иномарка сбила ограждение на дороге и перевернулась на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля.

— Около десяти вечера 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex ехал по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону Речного вокзала. Около дома № 48 на улице Большевистская он врезался в металлическое разделительно ограждение и перевернулся на крышу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В аварии пострадал сам водитель автомобиля, его с ссадинами и травмой руки доставили в больницу, и 24-летняя пассажирка машины, которую также госпитализировали с многочисленными ссадинами и переломом черепа. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии.

На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По словам очевидцев события, которых цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54», парня за рулем подрезали мотоциклисты, которые решили не оставаться на месте ДТП,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788172" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске иномарка сбила дорожный разделитель и перевернулась на крышу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU