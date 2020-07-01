В Новосибирске иномарка сбила дорожный разделитель и перевернулась: есть пострадавшие
Вечером в Новосибирске произошло ДТП: иномарка сбила ограждение на дороге и перевернулась на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля.
— Около десяти вечера 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex ехал по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону Речного вокзала. Около дома № 48 на улице Большевистская он врезался в металлическое разделительно ограждение и перевернулся на крышу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В аварии пострадал сам водитель автомобиля, его с ссадинами и травмой руки доставили в больницу, и 24-летняя пассажирка машины, которую также госпитализировали с многочисленными ссадинами и переломом черепа. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии.
На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По словам очевидцев события, которых цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54», парня за рулем подрезали мотоциклисты, которые решили не оставаться на месте ДТП,
В Новосибирске иномарка сбила дорожный разделитель и перевернулась на крышу.
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ИСТОЧНИК KP.RU