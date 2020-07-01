Назван город с самой низкой явкой по поправкам в Конституцию в Новосибирской области

1 Июль 2020 2020-07-01T17:54:07+03:00

В избирскоме рассказали о последних данных по явке на голосование по поправкам в Контитуцию в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В избирскоме рассказали о последних данных по явке на голосование по поправкам в Контитуцию в Новосибирской области. Как рассказала КП-Новосибирск глава областного избиркома Ольга Благо, самая высокая явка, на 18:00, была зарегистрирована в Кочковском районе, а самая низкая — в городе Бердске.

— На данный момент самые активные районы у нас — это Кочковский с показателем в 83%, Сузунский — 82% и Здвинский — 81%. Меньше всего избирателей пришли на участки в Бердске - 38,04% и в Искитиме — 38,86%, — пояснила КП-Новосибирск Ольга Благо. — Что касается города Новосибирска, то по районам лидируют Центральный район — 38%, Советский район — 37% и Железнодорожный район — 37,69%. Самая низкая явка была зарегистрирована в Ленинском районе, составляла она около 30%.

Всего, по последним данным, в Новосибирской области явка составила 45,21%, проголосовали 978 698 жителей. Из них конкретно в городе — 396 304 человека.

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