2020-07-01T15:01:53+03:00
Общество

Явка в Новосибирской области по поправкам в Коституцию достигла почти 45%

Об этом рассказала глава Облизбиркома Ольга Благо
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области по данным на три часа дня 1 июля явка составила 41,84%.В Новосибирской области по данным на три часа дня 1 июля явка составила 41,84%.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Рассказываем о том, как сибиряки голосуют по поправкам в Конституцию. В Новосибирской области по данным на три часа дня 1 июля явка составила 41,84%. Всего в регионе проголосовало 905 384 человека. О явке по районам города рассказала глава Облизбиркома Ольга Благо.

— В Дзержинском районе — 30%, в Железнодорожном — 33%, в Заельцовском — 29,5%, Калининский район 28%, Кировский — 28,3, Ленинский район 25,7%, Октябрьский — 28,2%, Первомайский — 27,5, Советский — 32,9% и Центральный — 33,5%, — пояснила Ольга Благо изданию «Сибкрай.ru».

Кроме того, глава Облизбиркома отметила, что самая высокая явка избирателей в Кочковском районе — там проголосовали 81% жителей. Меньше всего участников референдума зарегистрировано в Кольцово — 45%.

Напомним, что фактически голосование идет уже несколько дней, и сегодня, 1 июля, оно завершится. И если вы еще не поставили галочку в выбранной вами графе, то вы еще можете это сделать. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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