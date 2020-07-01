Под Новосибирском иномарка слетела в кювет: водитель сломал себе ребра

1 Июль 2020 2020-07-01T11:38:08+03:00

Мужчина угодил в кювет, не справившись с управлением. Фото: отделение ГИБДД «Ордынское»

Как оказалось, мужчина не раз превышал скорость на дорогах

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В Новосибирской области на трассе «Устюжанино — Новокузьминка» произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Об этом сообщили в отделении ГИБДД «Ордынское».

— 30 июня водитель «Suzuki Swift» двигался со стороны села Верх-Алеус в направлении дороги К-18р, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии находившийся за рулем мужчина получил перелом двух ребер, повредил легкое, травмировал мягкие ткани головы. Не установлено, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в ГИБДД.

Водитель не первый раз превышает скорость на трассе. Фото: отделение ГИБДД «Ордынское»

В ведомстве также добавили, что за последний год пострадавший водитель уже восемь раз привлекался к административной ответственности, из них семь раз — за превышение скорости.

Напомним, 24 июня в Ордынском районе произошло еще одно ДТП, где водитель съехал с трассы. Его машина угодила в ближайшую речку, мужчине помогли очевидцы.

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