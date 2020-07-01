2020-07-01T11:07:05+03:00
Общество

Стало известно, что на самом деле случилось у общежития, где якобы забили до смерти пенсионера

Полицейские проверили сообщение из соцсетей
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Полиция проверила фообщение в соцсети.Полиция проверила фообщение в соцсети.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Полицейские проверили сообщение о том, что якобы у общежития в Искитиме пьяная компания до смерти запинала пенсионера. В ведомстве рассказали КП-Новосибирск, что же там случилось на самом деле.

— Из больницы Искитима поступило сообщение, что к ним ночью 1 июля был доставлен человек, но не пенсионер, а мужчина примерно 47 лет. Однако он из больницы ушел, сказав, что ему не нужна помощь. Установлено, что ночью у общежития по адресу Литейная, 3 компания распивала спиртные напитки, между ее участниками произошла драка. Мужчину нашли сотрудники полиции, привели в отдел, сейчас его опрашивают. Никаких претензий к своим друзьям он не имеет. Проверка продолжается, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях жители Искитима рассказали, что у общежития пенсионера забили до смерти ногами. В следственном комитете рассказали, что информация — фейк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна доля переболевших COVID-19 в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке после карантина выросли цены на билеты
Под Новосибирском иномарка слетела в кювет: водитель сломал себе ребра
Стало известно, что на самом деле случилось у общежития, где якобы забили до смерти пенсионера
В центре Новосибирска иномарка влетела в подземный переход: это сняла камера видеонаблюдения
«Запинали до смерти»: в соцсети обсуждают жесткое убийство пенсионера под Новосибирском
«Вы на нос маску не надели»: сибирячка с малышом устроила скандал на избирательном участке
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 100 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое: что о них известно
Глава региона проверил соблюдение санитарных правил на избирательных участках
«Достали из воды без сознания»: сибирячку, захлебнувшуюся в котловане, реанимировали спасатели
«Пыталась спасти мужа»: сибирячка сожгла краденные вещи, чтобы любимого не арестовали
«Они мычали, но никто их не услышал»: с фермы загадочно исчезли коровы на 2 миллиона рублей
«До коров не дошел, связь вдруг прервалась»: новосибирец почти 10 часов пропадал в лесу рядом с домом
Режим общей изоляции в Новосибирской области отменен с 1 июля: рассказываем, что это значит
«Нашли их в кафе»: новосибирцы разобрали железную дорогу, продали детали и купили выпивку
«Явка почти 70%!»: назван район-лидер Новосибирской области в голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель регионального Избиркома: «Чуть больше 30% новосибирцев к этому часу приняли участие в голосовании»
Выпавший из гнезда сокол сам пришел за помощью к людям в зоомагазин
«Ну-ка отдай!»: в новосибирском зоопарке обезьяны не поделили детеныша
Новосибирск получил 19 «скорых» для больных коронавирусом: в них есть ИВЛ и запас кислорода
Погода в Новосибирске на 1 июля 2020 года: будет жарко и дождливо
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе