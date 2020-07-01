Стало известно, что на самом деле случилось у общежития, где якобы забили до смерти пенсионера

1 Июль 2020 2020-07-01T11:07:05+03:00

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Полицейские проверили сообщение о том, что якобы у общежития в Искитиме пьяная компания до смерти запинала пенсионера. В ведомстве рассказали КП-Новосибирск, что же там случилось на самом деле.

— Из больницы Искитима поступило сообщение, что к ним ночью 1 июля был доставлен человек, но не пенсионер, а мужчина примерно 47 лет. Однако он из больницы ушел, сказав, что ему не нужна помощь. Установлено, что ночью у общежития по адресу Литейная, 3 компания распивала спиртные напитки, между ее участниками произошла драка. Мужчину нашли сотрудники полиции, привели в отдел, сейчас его опрашивают. Никаких претензий к своим друзьям он не имеет. Проверка продолжается, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях жители Искитима рассказали, что у общежития пенсионера забили до смерти ногами. В следственном комитете рассказали, что информация — фейк.

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ИСТОЧНИК KP.RU