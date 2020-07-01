2020-07-01T10:49:02+03:00
Происшествия

В центре Новосибирска иномарка влетела в подземный переход: это сняла камера видеонаблюдения

На место аварии приехали врачи «скорой»
Надежда РЫЖКИНА
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Водитель BMW врезался в конструкцию подземного перехода.Водитель BMW врезался в конструкцию подземного перехода.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 1 июля, в Новосибирске произошло ДТП. На пересечении улиц Восход и Кирова водитель «BMW», врезался в конструкцию входа в подземный переход, пробив металлическое ограждение. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

— В результате столкновения автомобиль получил повреждения передней части. Находившийся за рулем мужчина сейчас без сознания, — рассказал в группе пишет читатель.

Подписчики поделились видео аварии. На кадрах видно, как BMW двигался по улице Кирова и заходил на поворот из второй правой полосы, однако не рассчитал и врезался в ограждение.

В полиции подтвердили, что никто не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В полиции подтвердили, что никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На месте аварии работают врачи скорой помощи и полиция.

— ДТП произошло около 13:00. За рулем был мужчина 34 лет. Его осмотрели медики, не госпитализировали, так как он не пострадал. Также не пострадал никто из пешеходов. По предварительной информации, водитель был не в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Причина авария устанавливается.

На место выехала "скорая помощь".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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