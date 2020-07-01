«Запинали до смерти»: в соцсети обсуждают жесткое убийство пенсионера под Новосибирском
Житель Искитима написал в соцсети о том, что в городе возле общежития пьяная компания якобы забила до смерти пенсионера. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Искитиме».
— Сегодня в 12 часов ночи, в общежитии на Литейной до смерти запинали дедушку. Уроды! Дед сидел на лавочке, никого не трогал! Надо было вам, свиньям, подойти и докопаться до него! — написал местный житель.
Подписчики на эту новость отреагировали бурно:
— Кто это сделал, это не люди и даже не животные, — написали они в комментариях.
В СК по Новосибирской области предположили, что эта информация — фейк.
Тем не менее, в ГУ МВД по Новосибирской области инициировали проверку сообщения.
— В настоящее время в отдел полиции Искитима заявлений об этом случае не поступало. На указанное место отправлены сотрудники полиции, они проведут проверку, опросят свидетелей, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU