2020-07-01T10:38:40+03:00
Происшествия

«Запинали до смерти»: в соцсети обсуждают жесткое убийство пенсионера под Новосибирском

Полицейские проверяют правдивость этого сообщения
Никита МАНЬКОНадежда РЫЖКИНА
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Правдивость сообщения проверят в полиции.Правдивость сообщения проверят в полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Искитима написал в соцсети о том, что в городе возле общежития пьяная компания якобы забила до смерти пенсионера. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Искитиме».

— Сегодня в 12 часов ночи, в общежитии на Литейной до смерти запинали дедушку. Уроды! Дед сидел на лавочке, никого не трогал! Надо было вам, свиньям, подойти и докопаться до него! — написал местный житель.

Подписчики на эту новость отреагировали бурно:

— Кто это сделал, это не люди и даже не животные, — написали они в комментариях.

В СК по Новосибирской области предположили, что эта информация — фейк.

Тем не менее, в ГУ МВД по Новосибирской области инициировали проверку сообщения.

— В настоящее время в отдел полиции Искитима заявлений об этом случае не поступало. На указанное место отправлены сотрудники полиции, они проведут проверку, опросят свидетелей, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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