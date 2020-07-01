Глава региона проверил соблюдение санитарных правил на избирательных участках

1 Июль 2020 2020-07-01T09:21:54+03:00

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Андрей Травников и Андрей Шимкив побывали и на избирательных участках в Новосибирской области, где сейчас продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Первые лица региона внимательно ознакомились с тем, как соблюдаются санитарные нормы во время голосования. Губернатор Андрей Травников во время осмотра одного из участков в Бердске отметил также важность события.

- Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. Подобные проходят каждый год. На самом деле это не так. Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что Президент РФ Владимир Путин принял твердое решение – без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем – проводится такое уникальное для истории России событие – голосование по внесению поправок в Конституцию, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив также отметил, что новосибирцы активно участвуют в голосовании:

- Особенно радует, что на участки идет молодежь – те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну. Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU