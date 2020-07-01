2020-07-01T08:37:16+03:00
Общество

«Пыталась спасти мужа»: сибирячка сожгла краденные вещи, чтобы любимого не арестовали

Теперь ее могут отправить в колонию
Надежда РЫЖКИНА
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Вор украл вещи на 200 тысячи рублей.Вор украл вещи на 200 тысячи рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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43-летний житель Коченево украл у мужчины из Новосибирска технику на 200 тысяч рублей. 15 мая из гаража пропали квадроцикл, мотоцикл, скутер, велосипед, самокат, стиральная машина и другие вещи. На след преступника вышли полицейские, но все вернуть не смогли: вора пыталась прикрыть его жена.

— Полиция задержала подозреваемого, которого уже судили за кражу. Выяснилось, что мотоцикл и скутер он продал своим знакомым в Коченево. Остальное хранил у себя дома. Супруга подозреваемого, узнав о том, что полицейские разыскивают ее мужа, попыталась избавиться от улик и сожгла часть похищенной техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчину заключили под стражу. Проводится расследование.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что его жену к уголовной ответственности пока не привлекли, но не исключено, что она тоже предстанет обвиняемой и ее вину докажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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