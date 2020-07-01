2020-07-01T06:55:57+03:00
Общество

«До коров не дошел, связь вдруг прервалась»: новосибирец почти 10 часов пропадал в лесу рядом с домом

У него внезапно стал недоступен телефон
Надежда РЫЖКИНА
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Телефон парня был недоступен до утра.Телефон парня был недоступен до утра.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Ордынском районе Новосибирской области поздно вечером 30 июня таинственно пропал 18-летний парень. Он ушел встречать коров и перестал выходить на связь. К утру его отыскали в лесу полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек расскажет полиции, куда и зачем он уходил. Фото: "Лиза Алерт"

Молодой человек расскажет полиции, куда и зачем он уходил. Фото: "Лиза Алерт"

— Как рассказали соседи, до коров он так и не дошел. Парню позвонила мама, но через четыре секунды связь вдруг прервалась и не появлялась. К нам обращались сотрудники полиции за помощью. Так как молодой человек пропал вместе с телефоном, то следил за ним наш координатор направления «лес на связи». Мы готовили карты и оборудование, на утро готовились выезжать. Около 4 часов утра телефон появился в сети. Наш координатор переговорила с парнем — он был на тот момент в лесу недалеко от дома. Волонтеры передали молодого человека сотрудникам полиции, которые занимались поиском на месте, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Руководитель отряда пояснила, что сейчас с молодым человеком все в порядке, он жив и здоров. Куда он уходил и почему телефон был не на связи — об этом он расскажет полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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