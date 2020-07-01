«Явка почти 70%!»: назван район-лидер Новосибирской области в голосовании по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T05:55:44+03:00

Об этом рассказали в региональном Избиркоме

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Председатель регионального Избиркома назвала, где в Новосибирской области самая высокая явка на участках для голосования за поправки в Конституцию РФ.

— Область голосует лучше, чем город: в некоторых районах области проголосовали от 60 до 70% избирателей. Лидер по явке — Кыштовский район, — сказала КП-Новосибирск Благо. — Чуть больше 30% жителей Новосибирской области к этому часу приняли участие в голосовании.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Участки открыты с 8.00 часов. Если вы еще не поставили галочку в выбранной вами графе, можете сделать это сегодня, 1 июля. Избирательные участки будут работать до 20.00 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России.

КП-Новосибирск следит за ходом голосования. Прямую онлайн-трансляцию, как идет голосования за поправки в Конституцию РФ вы можете посмотреть на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU