Выпавший из гнезда сокол сам пришел за помощью к людям в зоомагазин
В микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе сокол обратился за помощью в зоомагазин. Он вылетел из гнезда, которое находилось на чердаке одного из домов, а обратно вернуться не смог.
Это слеток — молодая птица. Она оперилась, но летает еще плохо. Как правило, сидит на кустах, деревьях, иногда на земле.
— Слетел из гнезда с чердака многоэтажки, пришел в зоомагазин. Так как пока не представляется возможным вернуть его настоящим родителям, передан в Центр. Будем возвращать, — рассказала рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Напомним, необычный сосед появился в приюте для бездомных кошек. В отдельной комнате там поселился вороненок. У него сломаны лапки, и он каждый день требует, чтобы о нем заботились.
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ИСТОЧНИК KP.RU