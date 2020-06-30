«И куда нам теперь идти?»: в Новосибирске хотят снести популярную велоплощадку в Заельцовском парке

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:19:30+03:00

Спустя несколько лет выяснилось, что она построена на охраняемой территории

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В Новосибирске хотят снести часть популярного велопарка «Заепарк» в Заельцовском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказал один из создателей экстрим-площадки.

— Нам объяснили в Новосибирской Базе Авиационной Охраны Лесов, что часть дендропарка — охраняемая природная зона и рукотворные постройки там запрещены. Но в кадастровой выписке ничего такого не сказано. Нам даже не сказали, кто именно организовал проверку. Просто поставили перед фактом и дали две недели на то, чтобы мы убрали и вывезли некоторые постройки. А в них вошли разгоночные горки, без которых трассу пройти нельзя, и весь смысл теряется. Велосипедист без разгонки, как хоккеист без клюшки, — объяснил КП-Новосибирск участник инициативной группы Дмитрий.

Организаторы пытаются решить проблему через огласку в интернете. Фото: "Заепарк - Велоэкстрим в Заельцовском парке"

Дмитрий переживает, что в парк без горок перестанут ходить велосипедисты, вернется грязь и мусор.

— У нас катаются люди всех возрастов, от детей до пенсионеров, про технику безопасности не забываем. Подобный парк один на территории города. И куда нам теперь идти? Сделать такой же попросту негде. Парк условно в шаговой доступности, и много людей его могут посещать его для тренировок. Это своего рода культовое место, которое сделали энтузиасты, — объяснил Дмитрий.

Сначала инициаторы пытались смириться с потерей части парка, но в итоге решили рассказать о своей проблеме, придать это огласке.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

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