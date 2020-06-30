2020-06-30T10:54:38+03:00
Общество

«Документы и телефон с собой не взял»: новосибирец с бородой исчез из дома

О нем ничего неизвестно уже две недели
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирца ищут полицейские и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт» в НовосибирскеНовосибирца ищут полицейские и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт» в Новосибирске
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В Новосибирске полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 33-летнего Александра Дружинина. Мужчина исчез из дома 16 июня. С собой он ничего не взял: вещи, документы и телефон остались в квартире. Тревогу забили друзья новосибирца: он перестал выходить с ними на связь.

— Известно, что 19 июня его видели в Чанах. Как он туда попал, не знаем. Мог уехать в Омск, а оттуда снова вернуться в Новосибирск. Возможно, ему нужна помощь, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Новосибирец носит усы и бороду. В момент исчезновения был одет в черную куртку, черный джемпер с белой и серой вставкой, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно, просьба сообщить по телефону 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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