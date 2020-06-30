«Документы и телефон с собой не взял»: новосибирец с бородой исчез из дома

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:54:38+03:00

О нем ничего неизвестно уже две недели

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В Новосибирске полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 33-летнего Александра Дружинина. Мужчина исчез из дома 16 июня. С собой он ничего не взял: вещи, документы и телефон остались в квартире. Тревогу забили друзья новосибирца: он перестал выходить с ними на связь.

— Известно, что 19 июня его видели в Чанах. Как он туда попал, не знаем. Мог уехать в Омск, а оттуда снова вернуться в Новосибирск. Возможно, ему нужна помощь, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Новосибирец носит усы и бороду. В момент исчезновения был одет в черную куртку, черный джемпер с белой и серой вставкой, черные джинсы и черные кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU