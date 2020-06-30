«Она шла по пешеходному переходу»: в Новосибирске иномарка сбила 17-летнюю девушку

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:11:48+03:00

Ее госпитализировали в больницу с травмой головы

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Во вторник, 30 июня, в 11 часов у дома №6А на проспекте Дзержинского водитель «Тойоты» сбил 17-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Машина двигалась по улице Красина со стороны улицы Гоголя с правым поворотом на проспект Дзержинского и у дома №6А совершила наезд на пешехода. Сбитую девушку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, накануне ночью в Калининском районе Новосибирска водитель, лишенный прав, сбил 55-летнего мужчину. От полученных травм сибиряк умер на месте. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU