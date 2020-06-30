2020-06-30T10:01:17+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новосибирске с 3 июля: список улиц, дата окончания

Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 3 июля
Надежда РЫЖКИНА
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КП-Новосибирск публикует график отключения горячей воды в Новосибирске с 3 июля. Новосибирская теплосетевая компания будет проводить испытания в четырех районах города: Центральном, Октябрьском, Заельцовском и Калининском. По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 горячей воды максимум не будет до 16 июля, от ТЭЦ-4 — до 12 июля.

Публикуем список улиц, где отключат горячую воду:

Зона ТЭЦ-2: улицы Серебренниковская, Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, СадоваяСакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская, Декабристов, Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская.

Зона ТЭЦ-4: улицы Аэропорт, Бардина, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова Дачная, Перевозчикова, Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная, Дуси Ковальчук (от Плановая до Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Красный проспект (от станции «Гагаринская» до Северная).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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