2020-06-30T09:38:32+03:00
Происшествия

За убийство гастарбайтера, который вышел за хлебом, дали шесть лет колонии

В Новосибирске вынесли приговор Максиму Карцеву
Ева ЛЮТОВА
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Максима признали виновным в преступлении 2015 года.Максима признали виновным в преступлении 2015 года.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске вынесли приговор 22-летнему Максиму Карцеву. Заседание прошло в Центральном районном суде. Карцева обвиняли в убийстве киргиза, который вечером вышел на улицу за хлебом. По версии следствия, после преступления Максим уехал в Москву и долгое время скрывался там. Но сотрудники УФСБ Новосибирской области все-таки вышли на него.

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство по мотивам национальной ненависти», назначить наказание ввиде шести лет лишения свободы колонии общего режима, — говорится в решении Центрального районного суда, которое пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее корреспонденты КП-Новосибирск писали, что Карцев был скинхедом. На момент престуления ему было 17 лет, само убийство произошло в 2015 году. При условии, что Карцев отсидел уже полтора года в СИЗО, выйти на свободу он может через пару лет: «Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей до вступления приговора в силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда.

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Сибиряка обвиняют в убийстве на национальной почве. По данным следствия, молодой человек заколол парня из Кыргызстана, когда тот вышел из дома за хлебом. За происходящим наблюдал друг скинхеда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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