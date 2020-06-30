За убийство гастарбайтера, который вышел за хлебом, дали шесть лет колонии

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:38:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске вынесли приговор 22-летнему Максиму Карцеву. Заседание прошло в Центральном районном суде. Карцева обвиняли в убийстве киргиза, который вечером вышел на улицу за хлебом. По версии следствия, после преступления Максим уехал в Москву и долгое время скрывался там. Но сотрудники УФСБ Новосибирской области все-таки вышли на него.

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство по мотивам национальной ненависти», назначить наказание ввиде шести лет лишения свободы колонии общего режима, — говорится в решении Центрального районного суда, которое пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее корреспонденты КП-Новосибирск писали, что Карцев был скинхедом. На момент престуления ему было 17 лет, само убийство произошло в 2015 году. При условии, что Карцев отсидел уже полтора года в СИЗО, выйти на свободу он может через пару лет: «Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей до вступления приговора в силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради белых шнурков: подросток убил шедшего за хлебом киргиза, чтобы стать «настоящим скинхедом»

Сибиряка обвиняют в убийстве на национальной почве. По данным следствия, молодой человек заколол парня из Кыргызстана, когда тот вышел из дома за хлебом. За происходящим наблюдал друг скинхеда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU