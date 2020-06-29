Бизнес-омбудсмен России заинтересовался сносом киосков в Новосибирске

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:00:04+03:00

Предприниматели сообщили Борису Титову о проблеме сноса ларьков, которая возникла в связи с реализацией проекта «умные остановки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Бизнес-омбудсмен России Борис Титов встретился с Новосибирскими предпринимателями 25 июня. Бизнесмены сообщили ему о проблеме сноса ларьков, которая возникла в связи с реализацией проекта «умные остановки». Так, без какой-либо компенсации, в городе планируется снести около 250 киосков. Кроме того, проект предусматривает снос ларьков не только на тех местах, где, собственно, и будут располагаться эти остановки, но и рядом с ними.

При этом предприниматели отмечают, что готовы были бы вложиться в данный проект, но, по их словам, все «хорошие места» планируют выставить на торги, которые выиграет только один концессионер. Борис Титов, в свою очередь, заявил, что будет помогать владельцам новосибирских киосков отстаивать их права при сносе.

— Конечно, нужно приводить город в порядок, — согласился Борис Титов, — но обязательно нужно людям давать компенсацию — либо денежными средствами, либо предоставляя место взамен. Механическое сокращение, «зачистка» малого бизнеса выглядит очень странно на фоне национального проекта, который ставит прямо противоположные задачи.

Титов отметил, что распоряжения муниципальных органов власти о сносе данных объектов до решения суда будут приостановлены согласно положениям закона об уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, что в городе хотят обустроить 250 «умных» остановок. Стоит отметить, что две трети из них появятся на гостевых маршрутах: там, где чаще всего бывают приезжие. И только на 100 остановках разрешат торговлю. На остальных — бизнес под запретом. Данный проект мы обсудили с начальником управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, вице-президентом Ассоциации малоформатной торговли и президентом некоммерческого партнерства «Союзпечать». Кроме того, корреспондент «Комсомольской правды» протестировал действующие в Новосибирске «умные» остановки. Подключиться к Wi-Fi не удалось, а трое из четырех опрошенных жителей сказали, что о достоинствах таких остановок им неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU