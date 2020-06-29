Следователи разгадали загадку видео с похищением человека у общежития
Следователи нашли сибиряков, которые 28 июня, около дома по адресу улица Котовского, 26, избили мужчину, погрузили в багажник автомобиля и увезли. Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые засняли происходящее на видео. Позже ролик попал в сеть. Заинтересовались происшествием и правоохранители.
— В ходе проверки все лица были установлены и опрошены следователями. Свой поступок мужчины объясняли тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.
В настоящее время доследственная проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU