2020-06-29T20:39:28+03:00
Происшествия

Следователи разгадали загадку видео с похищением человека у общежития

Жертвой оказался дебошир
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи нашли сибиряков, которые избили мужчину, погрузили в багажник автомобиля и увезли.Следователи нашли сибиряков, которые избили мужчину, погрузили в багажник автомобиля и увезли.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следователи нашли сибиряков, которые 28 июня, около дома по адресу улица Котовского, 26, избили мужчину, погрузили в багажник автомобиля и увезли. Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые засняли происходящее на видео. Позже ролик попал в сеть. Заинтересовались происшествием и правоохранители.

— В ходе проверки все лица были установлены и опрошены следователями. Свой поступок мужчины объясняли тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

В настоящее время доследственная проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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