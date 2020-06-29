Новосибирский судебный пристав получила срок за взятку в 30 тысяч рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:16:57+03:00

Деньги женщина взяла за незаконное снятие запрета на регистрацию с автомобиля

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Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшей заместительнице начальника отдела службы судебных приставов. Сибирячку обвиняли в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере, за незаконные действия».

— Судом установлено, что женщина, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получила взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, чтобы незаконно снять запрет на регистрацию с автомобиля, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Экс-заместительнице назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком в три года. Кроме того, теперь она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе сроком на два года.

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