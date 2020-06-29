2020-06-29T16:59:10+03:00
Общество

В Новосибирске суд начал рассматривать дело девочки, которая сломала руку в цирке-шапито

Ее родители требуют у цирка компенсацию в 250 тысяч рублей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске начали рассматривать гражданское дело по иску родителей, требующих компенсацию у цирка «Золотой дракон». Фото: личный архив герояВ Новосибирске начали рассматривать гражданское дело по иску родителей, требующих компенсацию у цирка «Золотой дракон». Фото: личный архив героя
Изменить размер текста:

В Новосибирске начали рассматривать гражданское дело по иску родителей, требующих компенсацию у цирка «Золотой дракон», после того, как их дочь сломала там руку, провалившись в дырку между сиденьями. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.

— Октябрьским районным судом начато рассмотрение гражданского дела по иску к к ООО «Цирк Золотой дракон» о компенсации материального и морального вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего ребенка во время циркового представления в помещении цирка, расположенного на парковке ТРЦ «Сибирский Молл» в октябре 2019 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, как утверждает адвокат сибиряков, родители девочки хотят взыскать с цирка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь мы в гипсе на месяц»: двухлетняя девочка покалечилась во время выступления бродячего цирка

Ребенок неудачно наклонился и упал в пролет между сиденьями, как итог — перелом руки. Родители девочки обратились в полицию (подробнее).

«Требуют 250 тысяч»: родители девочки, которая сломала руку в цирке, подали в суд

Они хотят взыскать с виновников ЧП моральную компенсацию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске суд начал рассматривать дело девочки, которая сломала руку в цирке-шапито
«Не взял ни копейки!»: сибиряк вернул утерянные 15 тысяч рублей и стал героем интернета
Блогера из США напугали русские на грузовиках, путь до Новосибирска он назвал «невероятно опасным»
Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии в Новосибирске 8 июля 2020 года: перенос праздника и закрытые богослужения
«Это просто ужас»: сибирячку засыпало осколками разбитого стекла в троллейбусе
«Дети играли с огнем?»: в Новосибирске загорелся двухэтажный барак
МЧС объявило экстренное предупреждение: на Новосибирск надвигается аномальная жара
«Три ведра с одного дерева! Такое бывает?»: сибирячка собрала невероятный урожай опят
Изнасиловавшему собаку Шанти не стали смягчать приговор
«Открыла глаза, а надо мной дети плачут»: сибирячка в маске потеряла сознание в маршрутке
Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма
Житель Новосибирска встал и пошел, когда сосед разбил ему голову топором
Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти