В Новосибирске суд начал рассматривать дело девочки, которая сломала руку в цирке-шапито
В Новосибирске начали рассматривать гражданское дело по иску родителей, требующих компенсацию у цирка «Золотой дракон», после того, как их дочь сломала там руку, провалившись в дырку между сиденьями. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.
— Октябрьским районным судом начато рассмотрение гражданского дела по иску к к ООО «Цирк Золотой дракон» о компенсации материального и морального вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего ребенка во время циркового представления в помещении цирка, расположенного на парковке ТРЦ «Сибирский Молл» в октябре 2019 года, — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, как утверждает адвокат сибиряков, родители девочки хотят взыскать с цирка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU