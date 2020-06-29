2020-06-29T17:19:12+03:00
Общество

Новосибирец построил дом для птиц-мухоловок - они спасают его от мошки и комаров

Пернатым новое жилье понравилось, они там обжились и даже обзавелись потомством
Никита МАНЬКО
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Орнитолог защитил дачу от вредителей с помощью птиц. ФОТО: предоставлены Алексеем ЯновскимОрнитолог защитил дачу от вредителей с помощью птиц. ФОТО: предоставлены Алексеем Яновским
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Новосибирский орнитолог Алексей Яновский заселил свою дачу стрижами и птицами-мухоловками для борьбы с комарами и мухами. Ученый приспособил старую хлебницу под многоквартирный птичий дом. Он проделал отверстия в коробке, прибил к ней железную крышу, после чего повесил на электрический столб. Сверху прибил еще два скворечника для стрижей и других мелких птиц.

— На днях я решил заглянуть в гнездышко парочки мухоловок. Взрослые мухоловки забеспокоились, стали порхать вблизи моей головы. Но более всего удивило, что стриж, гнездящийся в верхнем скворечнике, проявил солидарность с мухоловками, спикировал на меня и яростно вцепился коготками в рукав рубахи. Оказалось, на дне хлебницы находились семь птенцов в возрасте около недели, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Добавим, что мухоловки-пеструшки питаются мухами, гусеницами, пауками и личинками пилильщиков. Стрижи ловят ос, пчел, муравьев, также кормятся мухами и комарами. Ученый напомнил ,что грамотные усилия по созданию скворечников всегда вознаграждаются помощью в истреблении вредителей.

Малыши мухоловки. ФОТО: предоставлены Алексеем Яновским

Малыши мухоловки. ФОТО: предоставлены Алексеем Яновским

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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