2020-06-29T17:08:52+03:00
Происшествия

«Это просто ужас»: сибирячку засыпало осколками разбитого стекла в троллейбусе

Девушка рассказала об этом в соцсетях
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
В Новосибирске пассажирку троллейбуса засыпало осколками стекла. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске пассажирку троллейбуса засыпало осколками стекла. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Изменить размер текста:

В Новосибирске пассажирку троллейбуса засыпало осколками стекла, разбившегося после того, как него упали «рога». Возмущенная сибирячка рассказала об этом в соцсетях.

— Сегодня в три часа дня ехала на троллейбусе, водитель ехал слишком быстро, иногда даже пропуская остановки. По коммунальному мосту он мчался с такой скоростью, что у транспорта отвалились «рога» и ударили в заднее стекло. Оно разбилось, и я оказалась вся в осколках и пыли, — цитирует сибирячку паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в МКУ ЦУГАЭТ, однако оперативно получить комментарий насчет данной ситуации не удалось.

В комментариях под постом многие сибиряки согласились с девушкой по поводу того, что троллейбусы часто ездят очень быстро. А некоторые посоветовали ей, чтобы разобраться в ситуации, написать жалобу не в соцсети, а напрямую в организацию, которая занимается обслуживанием транспорта:

— Лучше не в сети жаловаться, а сразу перевозчику писать.

— Троллейбусы всегда ездят быстро, это не удивляет.

— Это просто ужас какой-то, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске суд начал рассматривать дело девочки, которая сломала руку в цирке-шапито
«Не взял ни копейки!»: сибиряк вернул утерянные 15 тысяч рублей и стал героем интернета
Блогера из США напугали русские на грузовиках, путь до Новосибирска он назвал «невероятно опасным»
Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии в Новосибирске 8 июля 2020 года: перенос праздника и закрытые богослужения
«Это просто ужас»: сибирячку засыпало осколками разбитого стекла в троллейбусе
«Дети играли с огнем?»: в Новосибирске загорелся двухэтажный барак
МЧС объявило экстренное предупреждение: на Новосибирск надвигается аномальная жара
«Три ведра с одного дерева! Такое бывает?»: сибирячка собрала невероятный урожай опят
Изнасиловавшему собаку Шанти не стали смягчать приговор
«Открыла глаза, а надо мной дети плачут»: сибирячка в маске потеряла сознание в маршрутке
Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма
Житель Новосибирска встал и пошел, когда сосед разбил ему голову топором
Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти