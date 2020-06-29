«Это просто ужас»: сибирячку засыпало осколками разбитого стекла в троллейбусе

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:08:52+03:00

Девушка рассказала об этом в соцсетях

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В Новосибирске пассажирку троллейбуса засыпало осколками стекла, разбившегося после того, как него упали «рога». Возмущенная сибирячка рассказала об этом в соцсетях.

— Сегодня в три часа дня ехала на троллейбусе, водитель ехал слишком быстро, иногда даже пропуская остановки. По коммунальному мосту он мчался с такой скоростью, что у транспорта отвалились «рога» и ударили в заднее стекло. Оно разбилось, и я оказалась вся в осколках и пыли, — цитирует сибирячку паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в МКУ ЦУГАЭТ, однако оперативно получить комментарий насчет данной ситуации не удалось.

В комментариях под постом многие сибиряки согласились с девушкой по поводу того, что троллейбусы часто ездят очень быстро. А некоторые посоветовали ей, чтобы разобраться в ситуации, написать жалобу не в соцсети, а напрямую в организацию, которая занимается обслуживанием транспорта:

— Лучше не в сети жаловаться, а сразу перевозчику писать.

— Троллейбусы всегда ездят быстро, это не удивляет.

— Это просто ужас какой-то, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU