2020-06-29T13:59:10+03:00
Происшествия

«Дети играли с огнем?»: в Новосибирске загорелся двухэтажный барак

На месте работают пожарные
Алена КУЛЕШОВА
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На месте работают пожарные расчеты. Фото: "Инцидент Новосибирск"На месте работают пожарные расчеты. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Днем 29 июня в Новосибирске произошел пожар: загорелся двухэтажный барак. На месте работают пожарные расчеты.

— Загорелся расселенный двухэтажный барак, расположенный по адресу улица Кирзавод 2-й, 7. На месте работают 7 единиц техники и 34 человека личного состава. Площадь пожара составляет 64 квадратных метра. По оперативным данным, в пожаре никто не пострадал. В 17:32 было ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. В комментариях под постом в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск» многие сибиряки изложили свои версии о причинах произошедшего:

— Бездомные подожгли или дети решили поиграть с огнем?

— Дым виден в микрорайоне Закаменский.

— Надеюсь, пожарных люди вызвали сразу, — пишут люди.

В Новосибирске загорелся двухэтажный барак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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