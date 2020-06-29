Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии в Новосибирске 8 июля 2020 года: перенос праздника и закрытые богослужения

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:43:22+03:00

Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии 8 июля 2020 года отменен. Фото: Влад КОМЯКОВ

Крестный ход в честь Дня Петра и Февронии в Новосибирске 8 июля 2020 года отменили из-за режима самоизоляции

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Верующие готовятся праздновать День святых Петра и Февронии в кругу семьи, а традиционный Крестный ход 8 июля 2020 года в Новосибирске отменен из-за продления режима самоизоляции. Напомним, режим продлили до 1 августа, а значит массовые мероприятия запрещены.

Традиционный крестный ход, запланированный на 8 июля 2020 года, также проводится не будет.

— Празднование Дня святых Петра и Февронии переносится на осень, крестный ход проводиться не будет. Традиционные богослужения в храмах Новосибирской области будут совершаться без участия прихожан, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ.

Богослужения вечером 7 июля и утром 8 июля пройдут в новосибирских храмах без участия прихожан, но некоторые приходы организуют трансляции в соцсетях.

— Новосибирская митрополия не планирует кампанию онлайн-трансляций богослужений на телеканалах и в интернет-СМИ, как было на Пасху-2020. Но каждый храм организует собственные трансляции для прихожан, — прокомментировали в Новосибирской митрополии.

Информация о проведении трансляций вскоре будет доступна в аккаунтах приходов РПЦ на YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU