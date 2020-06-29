МЧС объявило экстренное предупреждение: на Новосибирск надвигается аномальная жара

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:27:16+03:00

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На Новосибирскую область надвигается аномальная жара: об этом сообщают синоптики. Согласно данным Западно — Сибирского Гидрометцентра, в период с 30 июня по 5 июля 2020 года на территории региона температура воздуха местами может подниматься выше 30 градусов. В связи с этим, ГУ МЧС по Новосибирской области объявили экстренное предупреждение.

— Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах из-за аномально жаркой погоды, — сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Спасатели просят сибиряков в этот период быть особенно осторожными при обращении с огнем, чтобы не допустить лесных пожаров. А обо всех происшествиях людей просят сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. У МЧС также существует телефон доверия: 23-99-999.

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