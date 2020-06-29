Изнасиловавшему собаку Шанти не стали смягчать приговор

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:41:01+03:00

В Новосибирске вступил в силу приговор для живодера, надругавшегося над собакой Шанти и задушившей ее.

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В Новосибирске вступил в силу приговор для живодера, надругавшегося над собакой Шанти и задушившей ее. Напомним, громкая история произошла в апреле 2019 года. Сибиряк нашел в интернете объявление о том, что в добрые руки отдается собака и связался с хозяевами. Животное привезли ему в тот же день. Уже будучи дома он удушил собаку поводком, перед этим изнасиловав ее. Тело Шанти нашли в лифте многоквартирного дома жильца.

— По совокупности преступлений мужчину суд приговорил к 3 годам 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев 21 день, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

Приговор с учетом правовой позиции участвовавшего в суде апелляционной инстанции прокурора суд оставил без изменений и 26 июня 2020 он вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU