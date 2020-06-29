«Открыла глаза, а надо мной дети плачут»: сибирячка в маске потеряла сознание в маршрутке

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:02:44+03:00

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Жительница Новосибирска Наталья рассказала, что потеряла сознание в маршрутке № 317. По словам сибирячки в салоне было душно, к тому же, ехала она в медицинской маске. Произошло все вечером 28 июня.

— Мы ехали с детьми с пляжа под Бугринским мостом. Было очень душно, все места заняты, можно было только стоять. Окон открытых мало было. Стояла прямо возле водителя, тут чувствую: мне плохо, сняла маску, так как было трудно дышать. Я сказала водителю, но от него — ноль реакции. Сильно закружилась голова, дикая слабость, тошнота, в глазах сначала туман, потом темнота. Думаю, я отключилась на несколько секунд, но такое слабое состояние было минут десять до выхода из маршрутки. Очнулась почти на полу маршрутки. И ни один человек не помог! Девушка одна крикнула: есть у кого нашатырь? Но никто не откликнулся. Мне стало страшно, дети плакали рядом. Им 9 и 11 лет, но я боялась, что они не помогут, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Женщина рассказала, что даже сидя не почувствовала себя лучше. На улицу ее вывели дети и усадили на скамейку. На свежем воздухе ей стало легче.

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