Житель Новосибирска встал и пошел, когда сосед разбил ему голову топором

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:22:06+03:00

Мужчина со сломанным черепом лишь через десять дней обратился к врачу. А теперь суд определил наказание виновнику

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40-летнему Виталию Мильто предстоит провести в колонии три года – таков приговор суда за травму, которую он нанес соседу. Новосибирец ударил мужчину топором. Что удивительно, потерпевший сам не сразу понял, насколько серьезно пострадал.

Криминальные события, которые только теперь разобрал суд, произошли еще год назад. Горожанин зашел в гости к соседу на улице Столетова. Там завязался алкогольный конфликт. Сосед вздумал довольно сурово проучить гостя: взял топор и ударил того острой стороной по голове.

События могли оказаться более трагичными, но, получив удар, визитер лишь встал и пошел домой. Прошло десять дней, прежде чем он понял, что головные боли сами не отступят и не пошел к врачу. Диагноз: перелом лобной кости и ушиб головного мозга.

Виновник потом объяснялся: причинять вред не хотел, бил, не прилагая силы. Калининский районный суд с такими оправданиями не согласился и вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – три года колонии общего режима.

Мильто обжаловал приговор. Однако прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова прокомментировала КП-Новосибирск:

- Приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу.

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