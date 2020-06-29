2020-06-29T10:27:05+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

15 июля в 10:00 (UTC+3) «Ростелеком» подведет итоги IX конкурсарегиональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония пройдет в режиме онлайн
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Президента ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Президента ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса - дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru.

Все призеры конкурса получат дипломы и подарки. Победители, занявшие первое место в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии. Дата поездки будет определена позднее.

Перед объявлением победителей пройдет пресс-конференция президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.

Генеральный директор компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Генеральный директор компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На пресс-конференцию приглашаются участники конкурса не только 2020 года, но и прошлых лет, а также все, кто интересуется инновациями, технологиями и digital.

Задать вопрос спикерам можно как письменно, так и в формате видеообращения, прислав ссылку на ролик для скачивания до 3 июля включительно на электронную почту history@rt.ru.

Для записи видеоролика следует воспользоваться рекомендациями:

• расположить свой телефон горизонтально;

• установить настройки камеры 1920х1080 full HD;

• обеспечить достаточное освещение;

• выбрать нейтральный фон;

• после старта записи подождать 10 секунд в кадре;

• представиться, назвать издание, в котором работает журналист;

• сообщить, кому адресован вопрос;

• задать вопрос;

• подождать 10 секунд в кадре, прежде чем отключить запись;

• придерживаться хронометража не более 60 секунд;

• сделать несколько дублей, разместить ролики в любом облачном сервисе и прислать ссылку на history@rt.ru.

На конкурс принимались материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа», а также в три специальные номинации: 5G от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. На конкурс поступило свыше 2500 заявок от 1200 участников из всех регионов страны.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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