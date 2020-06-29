«Силы покинули»: новосибирец сидел на пне среди озера и звал на помощь

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:11:15+03:00

Спасатели поехали на вызов, но мужчину к их прибытию успели спасти. Фото: спасатели МАСС

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Сибиряк решил искупаться в озере возле завода «Экран» на улице Бардина. Однако силы его кончились на середине водоема. В итоге он забрался на пень в центре озера и стал звать на помощь. Это произошло поздно вечером 28 июня.

— В 23:10 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонили очевидцы. Они сообщили, что посередине заболоченного водоема на пне сидит нетрезвый уставший мужчина, вернуться на берег сам не может. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Через 13 минут, когда спасатели уже подъезжали к озеру, очевидец перезвонил оперативному дежурному и сказал, что помог мужчине добраться до берега, — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, в Новосибирске в ночь с 26 на 27 июня утонула девушка, которая пошла купаться ночью в запрещенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU