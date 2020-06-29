«Набираем людей для съемок Пира на Олимпе»: в Новосибирске снимут фильм про титанов

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:18:17+03:00

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Кинокомпания Cinema Empire of Siberia объявила кастинг для эпизодических ролей в фильме «Олимпийцы». Любой желающий может принять участие в кастинге и пройти отбор для съемок в массовке — как взрослые, так и дети.

Фильм будут снимать в Новосибирске — на улицах города, Бугринском мосту и в павильоне, адрес которого держат в секрете. Предполагается много сцен, где будет задействована массовка: например, Пир на Олимпе или просто прохожие в кадре.

— Основной актерский состав у нас уже сформирован. Сейчас нам нужны люди, непрофессиональные актеры. Специально для этого мы проводим бесплатный кастинг и отбираем их на роли, сами занимаемся дальнейшим обучением, — пояснил КП-Новосибирск менеджер проекта Иван Мякишев. — Точная дата кастинга будет определена после утверждения списка кандидатов. Формат также будет определен чуть позже: либо личная встреча в центре Новосибирска, либо дистанционный формат в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

Тезка Митхуна Чакраборти снимает фильм в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Некоторых кандидатов на эпизодические роли Иван нашел в группе «ВКонтакте» инклюзивной театральной студии «Особенный ТИП» — они приглашены на кастинг.

— В данный проект именитых актеров мы не приглашали. В актерский состав фильма вошли люди без профессионального актерского образования, но имеющие большой потенциал и стремление совершенствоваться. Актеры проходят интенсивную подготовку к съемкам под личным руководством режиссера проекта Митхуна Бабаева, — рассказала Ольга Локайчук, руководитель промо-отдела кинокомпании. — В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, к съемкам мы приступим в лучшем случае, только в ноябре этого года.

Главные роли исполнят новосибирские актеры: Сергей Захаров сыграет Зевса, а Радион Вегера — Альтамира.

— «Олимпийцы» — фильм о противостоянии богов Древней Греции и титанов, — сказала Ольга Локайчук. — Сюжет такой… Натиск титанов на Олимпе возрастает, и сил на защиту почти не осталось. Могучий Зевс принимает решение создать уникальный артефакт, который поможет возвратить олимпийцам былую мощь и бессмертие. Один из титанов Альтамир похищает его и скрывается на Земле. Если боги не успеют вернуть источник силы до захода солнца, то утратят божественные силы и станут смертными.

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