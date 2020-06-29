2020-06-29T09:52:33+03:00
Общество

360 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию

В правительстве региона напоминают, что проголосовать можно безопасно с соблюдением всех противоэпидемических мер
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирской области продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Фото: nso.ruВ Новосибирской области продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Фото: nso.ru
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В Новосибирской области пятый день идет голосование по поправкам в Конституцию. 360 тысяч человек уже обозначили свою позицию по вопросу, около 46 тысяч проголосовали на участках возле своих домов.

- С 25 по 30 июня в нашем регионе организована процедура голосования до дня голосования. Это очень удобно, поскольку у каждого избирателя есть возможность выбрать любое удобное время и способ, чтобы отдать свой голос. Кроме того, процесс голосования в течение нескольких дней позволит исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции, – отмечает председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирус, они оснащены всеми необходимыми средствами безопасности. Кроме того маски, перчатки, антисептики выдаются наблюдателям, журналистам, избирателям. Всем участникам голосования также измеряют температуру.

КОНКРЕТНО

В помещениях УИК проголосовали 241 627 избирателей (66,1 % от общего количества проголосовавших).

Количество проголосовавших «на дому» составило 78 036 человек (21,3%).

На выездных избирательных участках - 45 921 человек (12,6 %).

ИСТОЧНИК KP.RU

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