«Друзья только утром забили тревогу»: сибирячка пошла ночью купаться и утонула

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:22:50+03:00

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На правом берегу Советского района в Оби утонула 39-летняя женщина. Ее тело всплыло возле аванпорта в микрорайоне Правые Чемы.

— Женщина 1981 года рождения отмечала в компании день рождения друга в ночь с 26 на 27 июня, проживающая на Шлюзе. Неизвестно, употребляла ли она спиртное, но факт: она грубо нарушила правила, купаясь в запрещенном для этого месте. Рядом с аванпортом висели аншлаги — плакаты о том, что купаться запрещено. Друзья ее обратились в полицию только утром. Спасатели нашли ее в метрах 100 от берега возле бакена. Ее труп плавал на поверхности, но был подтоплен немного сверху, потому не сразу увидели. Женщину очень жалко, поэтому напоминаю, что купаться в вечернее и ночное время даже на официальных пляжах запрещено, заходить в воду, выпив спиртное — запрещено. А если видите предупреждающие аншлаги возле берега, не вздумайте лезть в воду, — рассказал КП-Новосибирск сообщил начальник отдела Гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Советского района Юрий Перязев.

По словам спасателей дно в том, место, где утонула сибирячка, плохое: много бытового и строительного мусора.

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