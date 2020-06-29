2020-06-29T08:52:57+03:00
Происшествия

Конфликты и происшествия выходных дней были урегулированы

Группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ восстановили порядок на всех объектах охраны, где были совершены правонарушения
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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26 июня в 01:07 жильцы Горского микрорайона позвонили в дежурную часть ГВАРДИИ и в Ленинский отдел полиции и сообщили о том, что во дворе дома многочисленная группа молодежи ломает конструкцию трибуны, нарушает их ночной покой. Прибывший через 4 минуты экипаж ГБР застал во дворе дома примерно 15 молодых людей, которые жгли костер и шумно общались между собой. Во взаимодействии с подъехавшими чуть позже сотрудниками полиции гвардейцы заставили молодежь, нарушавшую общественный порядок и не соблюдавшую тишину, потушить костер и разойтись.

27 июня в 13:13 в магазине хозяйственных товаров, расположенном на проспекте Дзержинского, бойцами ГБР была задержана женщина, пытавшаяся похитить парфюмерную воду стоимостью 2000 рублей. Свидетелями её преступных действий стали сами работники магазина. Они же пояснили, что эта дама не впервые совершает в магазине кражи, но ранее пойматьеё не удавалось. Задержанная воровка была передана сотрудникам полиции и теперь сполна ответит за совершенные деяния.

27 июня в 19:55 тревожной кнопкой ГБР ГВАРДИИ была вызвана в салон сотовой связи на ул. Ватутина. Там пожилой мужчина, которому отказали в приеме наличных средств, устроил скандал. Гвардейцы и подъехавшие позже сотрудники полиции предложили мужчине оплатить услуги связи через терминал, и тем самым уладили возникший конфликт.

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