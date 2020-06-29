Новосибирец украл барсетку и за два часа потратил 39 тысяч рублей на сигареты и кофе

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:59:34+03:00

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Новосибирец за два часа потратил 39 тысяч рублей с украденной карты. Он купил сигареты и кофе. Хозяин барсетки попытался найти вора через соцсети.

— Это было в воскресенье, 28 июня, я сидел на работе. У нас гардероб переоформлен как бытовое помещение, я в нем переоделся и оставил свои вещи. Тут зашел этот незнакомец и все унес. Он украл все документы: и паспорт, и права на машину, и медицинский полис, и банковские карты. Он пошел в три магазина на улицу Фрунзе и начал там делать покупки. Набирал в основном сигареты и кофе. Набирал немного, подходил на кассу — ему пробивали чек на 900-1000 рублей. 39 раз он рассчитался моей картой бесконтактно, управился так за пару часов, а у продавцов не возникло никаких вопросов! Снял около 35 тысяч рублей с зарплатной карты, а когда деньги кончились, взялся за вторую карту. К ней подключены СМС-уведомления — тут я и понял, что сумку унесли, — рассказал КП-Новосибирск владелец сумки.

Мужчина быстро позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, и в полицию, заодно выставил пост в группе «АСТ-54».

Вора по фотографиям опознал сибиряк, у которого тот снимает квартиру. На задержание оперативно выехала полиция.

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