2020-06-29T07:00:06+03:00
Общество

Искали с вертолета: пенсионеры два дня не могли выбраться из леса

Их машина забуксовала на дороге, и они заблудились в темноте
Надежда РЫЖКИНА
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Пропавшие блуждали в лесу два дня.Пропавшие блуждали в лесу два дня.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Под Новосибирском нашли мужчину 64 лет и женщину 52 лет, которые заблудились в лесу и ходили там больше двух дней. Сообщение об этом поступило в полицию утром 25 июня. Их поиски начали отдел МВД по Чулымскому району и управление уголовного розыска областного ГУ МВД.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства, об их пропаже сообщили в полицию родные после того, как пара перестала выходить на связь.

— Пропавших нашли около 15:00 26 июня недалеко от села Чикман Чулымского района. Они объяснили, что ночью 24 июня ехали из поселка Базово в село Большеникольское, их автомобиль попал в колею на проселочной дороге и забуксовал. Они решили дойти до села пешком, но заблудились в темноте. Сейчас здоровью сибиряков ничего не угрожает, — сообщили в ГУ МВД по области.

Пропавших искали спасатели МЧС, кинологи войсковой части Чулымского района, администрация сел Базово и Большеникольское и местное население. Для поисков использовался вездеход и даже вертолет авиационного отряда специального назначения Росгвардии.

Полиция напоминает о том, что не стоит ходить в лес в одиночку, всегда нужно брать с собой заряженный телефон, еду и воду. Одеваться лучше ярко, так как людей в камуфляже могут просто не найти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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