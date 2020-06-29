«Не видел включенную фару»: в Новосибирске иномарка сбила 12-летнего подростка на мотоцикле

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:07:57+03:00

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На территории СНТ «Заря» в Советском районе Новосибирска водитель универсала «Toyota» сбил 12-летнего мальчика на кроссовом мотоцикле. Подростка с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили ГИБДД по городу.

— 28 июня в 23:07 у дома №169 СНТ «Заря» столкнулись автомобиль и мотоцикл. Пострадал подросток, который управлял мопедом. Его госпитализировали в больницу с переломами бедра, предплечья и позвонка, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

ДПС установят причины аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В соцсети очевидцы рассказали, что водитель иномарки якобы не видел включенную фару на мопеде.

— Они двигались на встречу друг другу, и в какой-то момент автомобилист решил повернуть налево на второстепенную дорогу и не пропустил встречного мотоциклиста. Водитель авто сказал, что он не видел включенной фары. Ребята говорят, что у них есть фото мотоцикла с фарой, сделанное перед отъездом, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Причины ДТП установят сотрудники ДПС.

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