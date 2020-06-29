2020-06-29T04:39:47+03:00
Происшествия

В Новосибирске водитель, лишенный прав, насмерть сбил 55-летнего мужчину

Он переходил дорогу в неположенном месте
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил пешехода. Фото: ГИБДД НовосибирскаВ Новосибирске лишенный прав водитель насмерть сбил пешехода. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В понедельник, 29 июня, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— В 1:40 водитель 1979 года рождения трезвый, но лишенный права управления, на автомобиле «Little Ace Noah» ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улица Танковая. У дома №23 по улице Богдана Хмельницкого сбил пешехода, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в ведомстве.

От полученных травм 55-летний мужчина погиб на месте. В ГИБДД выясняют, почему шофер не заметил пешехода.

Напомним, 20 июня грузовик насмерть сбил пешехода в Ленинском районе. Мужчине было 32 года. Известно, что он был трезв. Авария произошла также ночью и вне зоны «зебры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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