«Убого выглядит, как утки плавают среди мусора»: новосибирцев возмутило грязное озеро в центре города
Жители Новосибирска пожаловались на грязное озеро возле пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской. Один из подписчиков группы «АСТ-54» поделился видео: среди мусора в воде плавают утки.
— Кто-то зовет это место озером «Надежда», а кто-то просто котлованом. Кто-то даже ходил сюда ловить карасей. Сейчас же водоем представляет из себя жалкое зрелище. А ведь это место могло бы стать замечательным парком с прудом в центре Новосибирска, — рассказал новосибирец.
Подписчики паблика поддержали неравнодушного сибиряка. Они согласны с мужчиной: озеру нужна срочная помощь.
— Убого выглядит, как утки плавают среди мусора. Конечно, нужно навести порядок, сделать зону отдыха, красота была бы.
КП-Новосибирск направила запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать, очистят ли озеро.
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ИСТОЧНИК KP.RU