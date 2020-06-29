2020-06-29T03:09:43+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 29 июня 2020 года: будет жара и дождь

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 29 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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29 июня в Новосибирске будет жарко, но обещают и дожди.29 июня в Новосибирске будет жарко, но обещают и дожди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 29 июня 2020 года: в городе будет тепло и дождливо.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +12-14 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный со скоростью 10-15 метров в секунду, местами — до 20 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +23-28 градусов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет пасмурно, температура воздуха составит максимум 24-25 градусов, ветер южный ветер со скоростью 8-9 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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