Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В регионе зафиксирована рекордно низкая заболеваемость COVID-19, наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года расскажет о ситуации.
— В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб регионального правительства.
Инфекция не поразила только один район — Кыштовский. Он один из самых отдаленных в области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в области.
За время эпидемии в Новосибирской области зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусом, в том числе 357 детей, выздоровели 3 368 пациентов.
Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU