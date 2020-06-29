Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

29 Июнь 2020 2020-06-29T03:01:13+03:00

В Новосибирской области зарегистрирована рекордно низка заболеваемость коронавирусом за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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В регионе зафиксирована рекордно низкая заболеваемость COVID-19, наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года расскажет о ситуации.

— В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб регионального правительства.

Инфекция не поразила только один район — Кыштовский. Он один из самых отдаленных в области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в области.

За время эпидемии в Новосибирской области зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусом, в том числе 357 детей, выздоровели 3 368 пациентов.

Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU