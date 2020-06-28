2020-06-28T15:38:22+03:00
Происшествия

В Новосибирске неизвестные засунули мужчину в багажник и увезли

Девушка, ставшая случайным очевидцем, успела снять преступление на видео. Теперь к делу подключился Следственный комитет
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девукшки стали свидетельницами странного и, вероятно, преступного события. Фото: «Инцидент-Новосибирск».Девукшки стали свидетельницами странного и, вероятно, преступного события. Фото: «Инцидент-Новосибирск».
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Жительницы Новосибирска стали случайными свидетелями шокирующей ситуации. На их глазах неизвестные избили мужчину, погрузили в багажник автомобиля и увезли.

Одна из двух девушек-свидетельниц успела включить камеру смартфона, чтобы снять преступление. При этом сами невольные зрительницы сумели остаться незамеченными - вероятно, злоумышленники не знают, что попали на видео.

- На улице Котовского, 26 двадцать неизвестные избили мужчину, погрузили в багажник и скрылись на автомобиле Toyota Mark II с номером 317 и поехали в сторону сада Кирова, - цитирует свидетельницу паблик «Инцидент-Новосибирск».

К делу подключился Следственный комитет.

- По факту возможного похищения человека следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Неизвестные избили мужчину и увезли его в багажнике автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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